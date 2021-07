ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco si è recato questo pomeriggio presso il Policlinico Gemelli di Roma dove verrà sottoposto a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L’intervento chirurgico sarà eseguito dal professore Sergio Alfieri. Lo riferisce la Sala Stampa Vaticana. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico. (ITALPRESS).

Il Papa al "Gemelli" per un intervento programmato al colon

