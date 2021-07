SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen domina il GP d’Austria vincendo la terza gara consecutiva e allungando ancora nel mondiale piloti. L’olandese, infatti, è riuscito a portare la propria Red Bull davanti a tutti precedendo, sotto la bandiera a scacchi, la Mercedes di Valtteri Bottas e la McLaren di Lando Norris, 3° al traguardo nonostante la penalità di 5 secondi inflitta dai commissari per una manovra irregolare nei primi giri su Sergio Perez. Ai piedi del podio, invece, Lewis Hamilton con la Mercedes a precedere la Ferrari di Carlos Sainz, 5°, e la Red Bull di Sergio Perez, penalizzato per la doppia manovra scorretta sulla Ferrari di Leclerc. Il monegasco, invece, chiude all’ottavo posto dietro alla McLaren di Daniel Ricciardo ma davanti all’Alpha Tauri di Pierre Gasly e a Fernando Alonso con l’Alpine che chiude la top ten. (ITALPRESS).

In Austria vince ancora Verstappen, poi Bottas e Norris

