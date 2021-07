ROMA (ITALPRESS) – “Sua Santità Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e si è alzato per camminare. Il decorso post – operatorio è regolare. Gli esami di controllo di routine sono buoni”. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni. (ITALPRESS).

Vaticano "Per il Papa decorso post-operatorio regolare"

