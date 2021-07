ROMA (ITALPRESS) – “Più della metà di tutti gli adulti nell’Unione Europea è completamente vaccinata”. Lo annuncia su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. “Per proteggersi dalle varianti ed evitare una nuova ondata di infezioni, è importante vaccinarsi – prosegue -. Sono state fornite dosi sufficienti per vaccinare il 70% degli adulti nell’UE. Facciamolo”. (ITALPRESS).

