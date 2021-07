ROMA (ITALPRESS) – “Chi come me è assolutamente tranquillo perchè non ha fatto nulla di illegale non ha nessun problema. Gli italiani sono stanchi di giochini sula pelle delle persone. Possono fare tutte le indagini che vogliono perchè io sono tranquillissimo, la vera scommessa è aspettare il tempo galantuomo che farà chiarezza. Se ci sono delle questioni che riguardano me piena disponibilità ad andare negli uffici giudiziari a spiegare quello che è successo”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Rtl 102.5. “Se pensano di farmi parlare dalla mattina alla sera di alcune indagini che nascono e poi finiscono lo facciano, possono attaccarmi su quello che vogliono perchè non vogliono parlare delle vere questioni”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).