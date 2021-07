ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito “motu proprio” onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai giocatori e allo staff della Nazionale in segno di riconoscimento dei valori sportivi e dello spirito nazionale che hanno animato la vittoria italiana al campionato europeo di calcio Uefa Euro 2020. In particolare, il Capo dello Stato ha conferito l’onorificenza di Grande Ufficiale al presidente della Figc, Gabriele Gravina e al commissario tecnico, Roberto Mancini, di commendatore al team manager, Gabriele Oriali e al capo delegazione, Gianluca Vialli, di ufficiale al capitano della squadra, Giorgio Chiellini e di cavaliere a tutti i titolari e le riserve della Nazionale. (ITALPRESS).

