MILANO (ITALPRESS) – “Sapremo dimostrare di essere un centrodestra europeo, un centrodestra di governo, capace di guardare e parlare all’Europa”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia, intervenendo in collegamento audio a Palazzo delle Stelline, dove è stato presentato ufficialmente il candidato sindaco del centrodestra Milano, il pediatra Luca Bernardo. “L’Europa sarà sempre di più il nostro punto di riferimento. Un’Europa di cui conosciamo limiti e difetti ma che, proprio in occasione della pandemia, ha dimostrato di saper essere solidale, e di essere davvero una comunità di popoli”, ha continuato Berlusconi, sottolineando poi “che le risorse che l’Europa ha messo a disposizione con il Recovery Fund sono il Piano Marshall che consentirà all’Italia e a Milano di ripartire davvero”. (ITALPRESS).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli