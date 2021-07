ROMA (ITALPRESS) – “L’Unione Europea ha investito moltissimo sulla propria identità verde. Si potrebbe dire che questo Green deal sia un pò la carta d’identità della Commissione von der Leyen sin dall’inizio”. Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario Europeo all’Economia, intervenendo al seminario “Transizione verde e gusto del futuro” promosso dalla Fondazione Symbola. “Mercoledì scorso – ha ricordato Gentiloni – abbiamo varato questo pacchetto che chiamiamo ‘fit for 55’ e che è il pacchetto legislativo più imponente che la Commissione europea abbia mai varato. Sono 12 proposte legislative – ha continuato – e ci sarà un percorso molto lungo, accidentato, controverso nel quale stakeholder, movimenti di opinione ma soprattutto i governi nazionali saranno coinvolti, interessati e si faranno sentire”. “Indubbiamente questo pacchetto presentato fa parte di una strategia”, ha aggiunto Gentiloni, ricordando poi che “la Commissione ha deciso di aumentare l’ambizione” della riduzione delle emissioni e quello presentato “è il pacchetto che rende possibile questo incremento di ambizione”. (ITALPRESS).

