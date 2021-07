ROMA (ITALPRESS) – Un recente sondaggio con 1.000 partecipanti commissionato dalla compagnia crocieristica Norwegian Cruise Line (NCL) ha esaminato i cambiamenti nelle priorità e nel comportamento di viaggio degli italiani dall’inizio della pandemia.

Trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici e sentirsi felici erano le priorità assolute per metà degli italiani (50%) prima della pandemia. Questo aspetto è rimasto invariato poichè il 49% dà la priorità al tempo trascorso con la famiglia e gli amici rispetto ad altre cose e attività. Dopo molteplici lockdown e dure restrizioni, l’importanza del benessere mentale è salita di 10 punti percentuali (dal 36% al 46%).

Il 76% degli italiani non vede l’ora di tornare a viaggiare non appena la situazione lo consentirà e il 51% dichiara che sta già programmando la prossima vacanza, che quest’anno non ha solo carattere ricreativo. Per l’80% dei partecipanti, una vacanza rappresenta la possibilità di uscire dalla propria comfort zone.

In generale, la pandemia ha cambiato la percezione dei viaggi da parte degli italiani. Con l’allentamento delle restrizioni, il 39% apprezza maggiormente la possibilità di andare in vacanza, il 30% è più desideroso di esplorare il mondo poichè non è sicuro di ciò che avverrà in futuro e il 12% desidera prenotare vacanze più lunghe ed emozionanti.

A causa delle opportunità mancate per le vacanze più lunghe nel 2020 e delle occasioni perse per short break questa primavera, il 95% non vede l’ora di prenotare una vacanza, perchè significherebbe avere qualcosa di positivo da aspettare con impazienza. Gli italiani immaginano una vacanza dinamica con molteplici esperienze. Infatti, l’83% dichiara di voler visitare più destinazioni nel prossimo viaggio. Il relax (60%), la scoperta di nuovi luoghi (54%), la rinnovata libertà (46%), il piacere del buon cibo (44%) e la creazione di ricordi nuovi e positivi (38%) sono indicati come gli aspetti più ambiti delle vacanze.

Per i viaggiatori italiani, l’Europa è la destinazione top della lista dei desideri (52%) con Italia, Spagna e Grecia indicate come le mete più desiderate. Al di fuori dell’Europa, i Caraibi (29%), il Giappone (27%), l’Australia e la Nuova Zelanda (23%) e le Hawaii (22%) sono alcune delle destinazioni più ambite dagli italiani.

Il 46% dichiara l’intenzione di concedersi più lusso e il 40% desidera spendere di più per la prossima vacanza. Questo si riflette nel budget di spesa degli italiani: il 30% prevede di spendere più di 1.501 euro a persona e vacanza.

“La pandemia ci ha ricordato che la vita dovrebbe essere vissuta al massimo. Gli italiani non vedono l’ora di fare le valigie e riscoprire il mondo”, ha affermato Kevin Bubolz, Managing Director Europe di Norwegian Cruise Line. “Il nostro team dedicato ha trascorso l’ultimo anno lavorando instancabilmente per la ripresa delle operazioni e non vediamo l’ora di accogliere a bordo ospiti abituali e nuovi come parte del nostro grande ritorno in crociera a partire da luglio”.

(ITALPRESS).