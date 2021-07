ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è un Paese bellissimo, fatto di arte, cultura, luoghi meravigliosi”. Lo scrive su facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che aggiunge: “Da italiano, se dovessi scegliere una meta dove trascorrere le vacanze estive, non avrei dubbi: sarebbe sicuramente l’Italia. La stessa meta che stanno scegliendo anche tanti cittadini stranieri, che vengono a visitare il nostro Paese sulla base delle indicazioni e delle raccomandazioni stabilite. Ogni regione del nostro Paese racchiude luoghi incantevoli, ricchi di storia, che tutto il mondo ci invidia. C’è tanta voglia di Italia e la forte richiesta di esportazioni di Made in Italy all’estero ne è la prova. Scegliamo l’Italia, compriamo italiano e sosteniamo i nostri artigiani, le nostre imprese, i nostri commercianti”. (ITALPRESS).

Di Maio "Scegliamo l'Italia per l'estate, sosteniamo le imprese"

