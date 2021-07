MILANO (ITALPRESS) – Esce oggi a sorpresa “Africa”, il nuovo brano di Mannarino e premessa dell’album V (Polydor/Universal Music Italia) in uscita il 17 settembre. Natura, patriarcato, animismo, femminilità, rapporto uomo-donna, sono questi solo alcuni dei temi affrontati dal cantautore nel prossimo disco. (ITALPRESS).

