ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto grato alle concittadine e ai concittadini che oggi hanno voluto cortesemente rivolgermi – con lettere, mail e sui social – gli auguri per i miei ottanta anni. Nei loro messaggi viene manifestato un prezioso sentimento di affetto per la Repubblica”. Lo scrive sull’account Twitter del Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (ITALPRESS).

Mattarella "Grato a tutti gli italiani per gli auguri e l'affetto"

