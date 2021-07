ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Nell’ambito dell’Ischia Global Film & Music Festival, Valentina Parisse ha ricevuto il premio “Ischia Exploit Music Award” per il suo talento artistico. La sera del 23 luglio il riconoscimento per i musicisti è stato assegnato alla cantautrice romana a nome dell’Accademia Internazionale Arte Ischia e dal fondatore del festival Pascal Vicedomini.

Con l’assegnazione di questo premio, Valentina Parisse entra a far parte del gruppo dei big della musica che sono intervenuti nelle prime 18 edizioni dell’Ischia Global Film & Music Festival, tra cui Quincy Jones, Sting, Sheryl Crow, Julio Iglesias, Andrea Bocelli, Zucchero, Laura Pausini, Gino Paoli, Al Bano, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante, Stefano Bollani e i compositori premi Oscar Elliot Goldenthal, Jan Kaczmarek, Gustavo Santaolalla, Daria Marianelli, il compianto Luis Bacalov e tanti altri artisti della musica nazionale e globale.

Nel corso delle premiazioni Valentina Parisse si è esibita in una performance live, portando sul palco dell’isola il nuovo singolo “Estate Killer” (Polydor).

Inoltre, l’artista ha partecipato all’evento “International Music Symposium” del festival. Tra gli ospiti musicali di questa edizione Geoff Westley (UK), Niccolò Agliardi, Andrea Griminelli, Mariella Nava, Clementino, Valentina Stella e i musicisti de “La Compagnia del Cigno”. Tony Renis è il presidente onorario dell’Accademia Internazionale Arte Ischia.

Quest’anno la rassegna è presieduta dall’attrice americana Gina Gershon e dalla produttrice inglese Trudie Styler.

(ITALPRESS).