ROMA (ITALPRESS) – Sono 5.140 i positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore, come riportato dal bollettino del ministero della Salute. Numero stabile rispetto a ieri, quando si erano invece registrati 5.143 nuovi contagiati. Sono invece 5 le vittime in un giorno, in calo rispetto i 17 di venerdì 23 luglio.

Rispetto alle 24 ore precedenti sono stati effettuati meno tamponi, 258.929 numero che comunque fa calare il tasso di positività all’1,98%. I guariti sono 1.362, crescono anche oggi gli attuali positivi raggiungendo il numero totale di 62.523. Prosegue, sul fronte ospedaliero, la crescita dei ricoveri ordinari 1.340 (+36), così come crescono pure le terapie intensive a 172 (+17) con 21 nuovi ingressi (ieri 10). In isolamento domiciliare vi sono 61.011 persone. La regione con il maggior numero di casi è il Lazio (845), seguita da Sicilia (626) e Veneto (576).

(ITALPRESS).