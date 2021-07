TORINO (ITALPRESS) – “Ad agosto manterremo la media, con l’obiettivo di arrivare all’80% a settembre, siamo al 56%”. Così Francesco Paolo Figliuolo, commissario alla campagna vaccinale, durante la sua visita all’hub vaccinale Lavazza a Torino dove sono state vaccinate 95mila persone da maggio. “Ora ci stiamo concentrando su giovani e bambini – aggiunge – dobbiamo capire qual è la platea dei vaccinabili nel mondo della scuola, ci sono 9 regioni che sono sotto la soglia dell’85% tra i docenti. Vogliamo portare in presenza tutti a settembre, il piano vaccinale va bene, si lavora di squadra”.

