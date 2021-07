TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Maria Centracchio ha vinto la

medaglia di bronzo del torneo olimpico di judo, categoria -63 kg.

Nella finale per il podio l’azzurra ha battuto l’olandese Juul

Franssen. Si tratta della decima medaglia italiana alle Olimpiadi di Tokyo dopo quattro giornate di gare.

“La medaglia di Odette Giuffrida mi ha dato una spinta incredibile. Abbiamo un grande feeling, esserci l’una per l’altra è un valore aggiunto. C’è tanto di lei” ha dichiarato in lacrime l’azzurra dopo il bronzo nel judo. “Se credevo nella medaglia? Tutte le persone che mi conoscono sanno che ho sempre detto: il difficile è arrivare all’Olimpiade, poi me la vedo io”.

(ITALPRESS).