ROMA (ITALPRESS) – “Suoneremo al Circo Massimo il 9 luglio 2022”. Questo l’annuncio dei Màneskin nel corso della cerimonia di consegna della Lupa capitolina nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio. “Il Circo Massimo e Roma vi aspettano a braccia aperte per cantare le vostre canzoni”. Ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (ITALPRESS).

