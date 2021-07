TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Oro per l’Italia nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio. Le azzurre Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno portato il secondo oro all’Italia in questa edizione dei Giochi. Le azzurre hanno chiuso la gara con il tempo di 6’47″54, precedendo la Francia (6’47″68) e l’Olanda (6’48″03). Con le due medaglie del canottaggio arrivate nella notte italiana, l’Italia sale a quota 17 medaglie: 2 ori, 6 argenti, 9 bronzi. (ITALPRESS).

