ROMA (ITALPRESS) – Ancora un nuovo balzo dei contagi Covid in Italia. I nuovi casi sono 6.171, in crescita rispetto ai 5.696 registrati ieri questo nonostante un numero inferiore di tamponi processati, 224.790, che fa salire il tasso di positività al 2,74%. Tornano ad aumentare i decessi, 19 (+4 rispetto a ieri). I guariti sono 1.825, mentre gli attuali positivi arrivano a toccare quota 78.484 con un incremento di 4.323. Sul fronte ospedaliero si registra una nuova crescita dei reparti ordinari, +45 con un totale di 1.730 pazienti; nelle terapie intensive invece i pazienti sono 194 (+9) con 20 nuovi ingressi. In 76.560 si trovano in isolamento domiciliare. La regione dove si registra il maggior numero di nuovi casi e’ il Lazio (780), seguita da Toscana (748) e Veneto (737).

