MOGYOROD (UNGHERIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo svolto tutto il piano di lavoro, siamo piuttosto contenti delle sensazioni avute finora. Le prestazioni le vedremo domani in qualifica ma il feeling finora è stato buono. Abbiamo del lavoro da fare ma la strada è quella giusta, anche la simulazione di gara è sembrata buona”. Ottimista Charles Leclerc nonostante l’undicesimo posto al volante della Ferrari nella seconda sessione di libere nel GP d’Ungheria. “Tra FP1 e FP2 sono cambiate un pò le condizioni, ma sono soddisfatto sia della simulazione di qualifica che del passo gara – ha spiegato Leclerc -. Adesso dobbiamo concentrarci soprattutto su domani. Qui non è semplice sorpassare, quindi rispetto a quanto abbiamo fatto di recente su altri circuiti dobbiamo essere più forti al sabato”. Tra le incognite della prova anche il forte caldo: “Ci ha messo alla prova sia in termini di gestione gomme che dal punto di vista fisico. Per il resto del weekend però ci aspettiamo un tempo variabile e questo potrebbe mescolare di nuovo le carte”.

“Sapevamo di avere qualche debolezza nel nostro pacchetto, in particolare su alcune curve e oggi lo abbiamo dimostrato – ha aggiunto Carlos Sainz, che ha chiuso dodicesimo -. A Montecarlo non saremmo mai stati 11° e 12° nelle prove, speriamo di poter recuperare un pò di passo e concludere in buona posizione a centro griglia”. Il pilota spagnolo della Ferrari ha poi concluso: “Non il più semplice dei venerdì. La prima è stata una buona sessione, mentre la seconda si è dimostrata decisamente più complicata. La macchina non mi ha dato sensazioni peggiori ma non siamo riusciti a migliorare come invece hanno fatto tutti gli altri. Dobbiamo capire cosa è successo in vista di domani, quando tra l’altro potremmo avere la pioggia, il che potrebbe rendere tutto più interessante”, ha chiosato Sainz.

