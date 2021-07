TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Simona Quadarella ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 sl alle Olimpiadi di nuoto. La nuotatrice azzurra ha chiuso la gara in 8’18″35 dietro all’americana Kathleen Ledecky, oro in 8’12″57, e all’australiana Ariarne Titmus, argento in 8’13″83. Si tratta della 21a medaglia italiana: fin qui 2 ori, 7 argenti, 11 bronzi. “Prima di entrare in vasca mi sono detta ‘devo tornare a casa con il sorriso, quindi o prendi la medaglia o prendi la medaglià”. Simona Quadarella racconta così i minuti precedenti la gara che l’hanno vista conquistare il bronzo negli 800 stile libero alle Olimpiadi. “Ci ho messo cuore, anima, ho fatto una gara con la testa. E’ stato difficile, ma sono contenta di aver preso questa medaglia. Vale più di qualsiasi altra cosa. E’ stato difficile, ma mi sono ritenuta fortunata di avere avuto questa opportunità da cogliere” ha aggiunto la nuotatrice romana ai microfoni Rai.

“La mia Olimpiade è questa, avrei preferito fare qualcosa di più nei 1500, sono sincera, ma non è arrivato, fa parte della vita di un’atleta, ma questo bronzo mi rende contenta, è sudato dopo tanti anni di lavoro”.

(ITALPRESS).