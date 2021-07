MILANO MARITTIMA (RAVENNA) (ITALPRESS) – “Insieme contiamo di più: ma noi la federazione del centrodestra, io e Berlusconi, prima la facciamo e poi la raccontiamo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Bruno Vespa alla festa del partito a Milano Marittima. “La Lega al governo è un argine democratico, assicura che le tasse non aumentano. Senza di noi passavano lo Ius soli, il ddl Zan, la patrimoniale. Senza la Lega al governo Fi sarebbe sola su giustizia e aumenti tasse”, ha aggiunto Salvini. (ITALPRESS).

