TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Siete incredibili! Ho sentito tutto il vostro supporto! Promesso che piano piano risponderò a tutti”. Lo scrive Marcell Jacobs sulla propria pagina Instagram, riempita di storie per tutta la notte giapponese dal velocista azzurro dopo il successo nella finale olimpica dei 100 metri piani. (ITALPRESS).

