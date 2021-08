TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Ora che ho la medaglia al collo sto iniziando a realizzare quello che ho fatto. Da ieri mattina non chiudo occhio, stanotte non ho neanche provato a dormire, era impossibile. Essere qui è qualcosa di magnifico, neanche nei sogni lo avevo immaginato così bello. E’ qualcosa di speciale, particolare, sono la persona più emozionata e contenta di questo mondo, è fantastico”. Lo ha dichiarato Marcell Jacobs dopo aver ricevuto la medaglia d’oro olimpica sul podio dello stadio nazionale di Tokyo. “Ho guardato la medaglia, il percorso fatto, i sacrifici, le difficoltà incontrate che però mi hanno aiutato – ha aggiunto l’azzurro ai microfoni della Rai – Questa medaglia pesa tantissimo, è bellissima. Il futuro? Adesso sarà il mio allenatore a dover essere bravo a capire e gestire i miei prossimi impegni, io mi godo questa medaglia”. Jacobs conferma anche il matrimonio a breve con la sua compagna:”Sicuramente l’anno prossimo coroneremo anche il sogno di sposarci”. (ITALPRESS).

