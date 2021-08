ROMA (ITALPRESS) – La Camera dei deputati ha dato l’ok d entrambi i voti di fiducia posti dal governo sul disegno di legge di riforma del processo penale. Ha prima approvato l’articolo 1 con 462 sì, 55 no e un astenuto. Positivo anche l’esito del secondo voto sulla riforma Cartabia, con 458 deputati favorevoli, 46 che hanno detto no ed un astenuto. Oggi, dopo l’esame degli ordini del giorno, dovrebbe arrivare l’approvazione definitiva. (ITALPRESS).

Dalla Camera ok ad entrambi i voti di fiducia su riforma giustizia

