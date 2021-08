ROMA (ITALPRESS) – “Ho firmato il referendum per una legge che preveda un fine vita libero e dignitoso”. Lo annuncia, sui social, Vasco Rossi, che ha sottoscritto l’iniziativa referendaria promossa dall’associazione Luca Coscioni. “Liberi liberi… fino alla fine. Grazie Vasco Rossi!”, si legge in un post dell’associazione. (ITALPRESS).

Eutanasia, Vasco Rossi firma per referendum fine vita

