ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto questa mattina una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica tunisina, Kais Said. Al centro dei colloqui: gli ultimi sviluppi politico-istituzionali nel Paese; la necessità di ristabilire tempestivamente l’ordine costituzionale; l’assistenza e il sostegno che l’Italia ha offerto e continuerà ad assicurare alla Tunisia (come dimostrato anche dalla recente consegna di 1,5 milioni di dosi vaccinali) e la gestione dei flussi migratori. (ITALPRESS).

