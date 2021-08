TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Cala il sipario sull’Olimpiade di Tokyo. Il presidente del Cio, Thomas Bach, nel corso della cerimonia di chiusura allo stadio Olimpico, ha dichiarato chiusi i XXXII Giochi Estivi. Al termine della cerimonia di chiusura, andata in scena allo stadio Olimpico di Tokyo, è stata ammainata la bandiera a cinque cerchi del Cio, issata lo scorso 23 luglio. La bandiera olimpica è stata consegnata alla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, chiamata a rappresentare la capitale francese che ospiterà le Olimpiadi estive nel 2024.

Allo stadio olimpico di Tokyo la delegazione italiana ha sfilato guidata da Marcell Jacobs, scelto dal Coni come portabandiera dopo la grande Olimpiade che lo ha visto conquistare due medaglie d’oro, nei 100 e nella 4X100 di atletica leggera. Per l’Italia si chiude così una spedizione da record: 40 le medaglie conquistate, battuto il primato (36) stabilito a Los Angeles 1932 ed eguagliato a Roma 1960.

