ROMA (ITALPRESS) – “Controlli sul green pass? Non è chiarissimo ancora come devono funzionare, è una cosa nuova, però c’è buona volontà da parte di tutti, spero che nelle prossime ore sia fatta chiarezza”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Morning News”, su Canale 5. “Non possiamo dare ai ristoratori l’onere di fare i controlli, di fare da Forze dell’Ordine, detto questo, viva il green pass – ha aggiunto -. Dobbiamo stare attenti ma l’Italia sta ripartendo e il green pass è uno strumento che aiuta”. (ITALPRESS).

