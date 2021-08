ROMA (ITALPRESS) – Marcell Jacobs stacca la spina per un pò e dà appuntamento a tutti per il prossimo anno. E’ il neo campione olimpico ad annunciarlo, rispondendo a chi sulla sua pagina Instagram gli chiedeva quale fosse il prossimo appuntamento per rivederlo in gara: “2022”, la risposta secca dello sprinter azzurro, con tanto di immagine di una clessidra. Niente Diamond League a Eugene nè altri appuntamenti ma solo un meritato riposo dopo un’Olimpiade di Tokyo (“da quanto la preparavo? Da tutta la vita”) in cui è stato assoluto protagonista, con l’oro conquistato prima nei 100 (con tanto di record europeo in 9″80) e poi nella 4X100 con gli altri sprinter azzurri.

(ITALPRESS).