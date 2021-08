ROMA (ITALPRESS) – E’ atteso oggi a Fiumicino il KC 767 dell’Aeronautica Militare che riporta in Italia personale diplomatico che era stanziato a Kabul e alcuni ex collaboratori afghani. Il volo è decollato ieri sera dall’aeroporto della capitale afghana. (ITALPRESS)

