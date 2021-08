ROMA (ITALPRESS) – “Attualmente abbiamo contatti operativi con i talebani, in questi tempi difficili dobbiamo agevolare l’uscita delle persone da Kabul. In questi casi i contatti operativi sono necessari ed è sempre giusto parlare se si possono salvare delle vite. Ma è una cosa completamente diversa e separata dai colloqui politici. Non ci sono contatti politici con i talebani, non c’è alcun riconoscimento”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa dopo aver visitato l’hub temporaneo di accoglienza presso l’aeroporto militare di Torrejon de Ardoz, vicino Madrid.

“A chi non può tornare o restare a casa, dobbiamo offrire delle alternative – ha spiegato Von der Leyen -. Ciò significa, in primo luogo, che dobbiamo offrire percorsi legali e sicuri a livello globale, organizzati da noi, a coloro che hanno bisogno della nostra protezione”.

“Dobbiamo aiutare non solo gli afghani che arrivano qui in Spagna, ma anche quelli che sono rimasti in Afghanistan. L’UE è fermamente impegnata a continuare a sostenere le ONG che operano nel Paese”, ha proseguito.

(ITALPRESS).