RIMINI (ITALPRESS) – “Sono prudente e non darò i numeri che ho ma la stagione sta andando bene, la tendenza è molto positiva. Noi guardiamo già all’inverno e stiamo lavorando per consentire una stagione invernale senza scossoni, così come lo è stata l’estate”. Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel suo intervento al Meeting di Rimini, nel talk dal titolo “Riaprirsi al mondo in modo sicuro e sostenibile”.

“Dobbiamo avere il coraggio di cambiare schema. A furia di dire che siamo il Paese più bello del mondo, i Paesi meno belli di noi negli anni sono andati meglio. Abbiamo tanto da recuperare, però noi abbiamo i fondamentali e quindi possiamo”, ha spiegato Garavaglia.

