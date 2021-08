LONDRA (ITALPRESS) – “Martedì convocherò i leader del G7 per colloqui urgenti sulla situazione in Afghanistan”. Lo ha annunciato il premier britannico Boris Johnson su twitter. “E’ fondamentale – aggiunge – che la comunità internazionale collabori per garantire evacuazioni sicure, prevenire una crisi umanitaria e sostenere il popolo afghano per preservare i risultati degli ultimi 20 anni”.

(ITALPRESS).