TORINO (ITALPRESS) – Un bambino è morto nel crollo di una palazzina di due piani in strada Bramafame a Torino. Altre tre persone sono state estratte vive dalle macerie. La palazzina è crollata stamattina, poco prima delle 9, a causa di un’esplosione. Sul posto sono intervenuti volanti della polizia e vigili del fuoco. A generare l’esplosione, secondo i primi riscontri, sarebbe stato un guasto alla caldaia dell’acqua calda. (ITALPRESS).

