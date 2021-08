VENEZIA (ITALPRESS) – “Con questo Governo la trattativa sull’autonomia riprenderà dopo la pausa estiva”. Lo ha detto in conferenza stampa il governatore del Veneto Luca Zaia. “Incontrerò sicuramente il ministro Gelmini nelle prossime settimane – aggiunge – dobbiamo mettere in fila un pò di questioni che devono essere chiarite”. (ITALPRESS).

