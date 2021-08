ROMA (ITALPRESS) – E’ di almeno 13 morti il bilancio di un attentato compiuto all’aeroporto di Kabul. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un attacco suicida avvenuto davanti ai cancelli dello scalo aereo. L’attacco è stato confermato dal Pentagono e arriva nel giorno in cui le intelligence di Stati Uniti e Gran Bretagna avevano lanciato l’allarme di possibili attentati all’aeroporto dove migliaia di afghani stanno tentando di imbarcarsi su un aereo per lasciare il Paese. Secondo le prime informazioni ci sarebbero diversi feriti, tra questi anche 3 marines americani. (ITALPRESS).

