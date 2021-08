ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – L’Inter inserita nel girone con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol; la Juventus con il Chelsea, lo Zenit San Pietroburgo e il Malmoe; l’Atalanta con Manchester United, Villarreal e Young Boys; il Milan con Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Questo l’esito del sorteggio dei gironi di Champions League 2021-2022 effettuato a Istanbul. Questo l’elenco completo dei gironi: GIRONE A: Manchester City (Eng), Paris Saint Germain (Fra), RB Lipsia (Ger), Bruges (Bel). GIRONE B: Atletico Madrid (Esp), Liverpool (Eng), Porto (Por), MILAN (ITA). GIRONE C: Sporting Lisbona (Por), Borussia Dortmund (Ger), Ajax (Ned), Besiktas (Tur). GIRONE D: INTER (ITA), Real Madrid (Esp), Shakhtar Donetsk (Ukr), Sheriff Tiraspol (Mda). GIRONE E: Bayern Monaco (Ger), Barcellona (Esp), Benfica (Por), Dinamo Kiev (Ukr). GIRONE F: Villarreal (Esp), Manchester United (Eng), ATALANTA (ITA), Young Boys (Sui). GIRONE G: Lille (Fra), Siviglia (Esp), Salisburgo (Aut), Wolfsburg (Ger). GIRONE H: Chelsea (Eng), JUVENTUS (ITA), Zenit San Pietroburgo (Rus), Malmo (Swe). (ITALPRESS).

Inter in Champions col Real, Juve con Chelsea, Milan trova Liverpool

