BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ di due morti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina alla 41esima edizione del Rally dell’Appennino reggiano. Si tratta, come riferisce la Polizia locale Unione Val d’Enza, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri, di due spettatori. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe uscita di strada travolgendo gli spettatori. L’incidente è avvenuto attorno alle 10.30 in località Riverzana nel comune di Canossa. La gara è stata sospesa. (ITALPRESS).

