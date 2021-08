CEGLIE MESSAPICA (BRINDISI) (ITALPRESS) – La Flat Tax? “L’abbiamo difesa per chi ha fino a 60mila euro di reddito, il nostro obiettivo è di portare fino a 100ma euro il tetto”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ospite a “La Piazza”, evento organizzato da Affaritaliani.it. “Ovviamente – ha aggiunto – non sarà il governo con Pd e Cinque Stelle ad approvare questa rivoluzione fiscale. Ma quando ci saranno le elezioni sarà il primo punto del nostro programma”. (ITALPRESS).

