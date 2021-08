MILANO (ITALPRESS) – Dopo una lunga pausa per dedicarsi al suo ultimo film “Morrison”, Federico Zampaglione torna a vestire i panni del cantautore per annunciare l’uscita del nuovo singolo inedito dei Tiromancino “Domenica”, da venerdì 10 settembre negli store digitali e in radio.

Zampaglione, postando sui social la cover del singolo, ha scritto: “il primo passo di quello che sarà un lungo e avventuroso viaggio. Uscirà il 10 settembre ma non ho resistito. E’ una canzone nata in un istante ma che racconta tutta una vita”.

(ITALPRESS).