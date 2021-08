BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Tutti i paesi Ue hanno dato piena disponibilità per un approccio ordinato e complessivo per gestire gli arrivi e i flussi di afgani” che scappano dal regime dei talebani. Così il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese al termine del Consiglio Ue Affari Interni straordinario sull’Afghanistan. “Tutti i Paesi hanno dato la loro disponibilità a partecipare all’accoglienza di chi fugge da situazioni difficili”, ha continuato il ministro, precisando che questo approccio dovrà riguardare “tutte le rotte con complicazioni analoghe determinate da situazioni contingenti”. (ITALPRESS).

Afghanistan, Lamorgese "Approccio coordinato Ue per l'accoglienza"

