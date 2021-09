ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto 2021 sono state immatricolate 64.689 auto a fronte di 88.973 immatricolazioni nello stesso mese dell’anno precedente, con una diminuzione di più del 27%. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. I trasferimenti di proprietà sono stati invece 203.844 a fronte di 155.727 passaggi registrati a luglio 2020, con un aumento di più del 30%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 268.533, ha interessato per il 24,09% vetture nuove e per il 75,91% vetture usate. Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31/8/2021, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di agosto 2021. (ITALPRESS).

