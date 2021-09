MILANO (ITALPRESS) – E’ disponibile in tutto il mondo “Mercury – Act 1”, il nuovo album degli Imagine Dragons, il quinto della carriera della band multiplatino. Il gruppo torna dopo 3 anni dall’ultimo album “Origins”. E’ di pochi giorni la notizia che “Demonds” è stato certificato Diamante (10 volte platino) dalla Riaa, cosa che rende i Dragons l’unica band ad avere tre singoli certificati Diamante dalla Riaa (“Demons”, “Radioactive” e “Believer”). “L’intero album parla di alti e bassi, da qui arriva il titolo mercury” – racconta il frontman Dan Reynolds – è di questo che parla davvero questo disco, affrontare il dolore, affrontare la perdita di persone e anche celebrare la vita”. (ITALPRESS).

