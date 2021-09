ROMA (ITALPRESS) – “In questi momenti concitati che vedono gli afghani cercare rifugio, prego perchè i paesi accolgano e proteggano chi cerca una nuova vita. Prego anche per gli sfollati interni affinchè abbiano l’assistenza e la protezione necessaria. Possano tutti gli afghani in patria, in transito e nei paesi di accoglienza vivere con dignità, in pace e fraternità coi loro vicini”. Così Papa Francesco parlando in piazza San Pietro al termine dell’Angelus.

