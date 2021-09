ROMA (ITALPRESS) – “La terza dose in Italia ci sarà, partiremo nel mese di settembre con le persone con una risposta immunitaria fragile”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa al termine del G20 della Salute. “Con tutta probabilità la campagna della terza dose continuerà con le persone più anziane, ultra ottantenni – ha aggiunto -. La stessa cosa può valere per il personale sanitario”. (ITALPRESS).

