ROMA (ITALPRESS) – Tornano le passerelle della moda in Piazza di Spagna. Ai piedi di Trinità dei Monti, giovedì 9 settembre

a partire dalle 19.30, andrà in scena la terza edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, Istituto di Alta formazione per la moda e il design riconosciuto dal Miur, per fare da incubatore e rampa di lancio all’arte, all’estro e all’originalità di una serie di giovani designer italiani e internazionali. Realizzata con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Fashion & Talents porterà in passerella le creazioni degli studenti di Fashion Design delle sedi di Accademia del Lusso di Roma, Milano e Belgrado e le Capsule Collection di alcuni tra i più promettenti allievi di prestigiosi istituti stranieri: la Myron E. Ullman, Jr. School of Design & Fashion dell’Università di Cincinnati, la PUC-Rio, Pontifìcia Universidade Catòlica di Rio de Janeiro, e la Caribbean Academy of Fashion dell’Università di Trinidad and Tobago. Parteciperà all’evento anche il Liceo Artistico Statale di Via di Ripetta, Roma. La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele e si svolgerà nel rispetto di tutte le regole

di sicurezza e distanziamento sociale, sarà l’occasione per sostenere il progetto della Onlus Insieme per la Ricerca – PCDH19, che ha l’obiettivo primario di promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni del gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi nelle bambine, come epilessia, deficit

cognitivi, autismo. “Tornare in questa cornice così straordinaria – spiega Lorenza Lei, Prorettore dell’Università eCampus – significa essere riusciti a portare avanti, nonostante l’emergenza sanitaria, un progetto formativo e creativo complesso ed è la testimonianza del fatto che Università eCampus e Accademia del Lusso hanno continuato a lavorare per mantenere vivo il contatto tra i giovani talenti. Tutto ciò anche grazie al corso di laurea in “Design e Discipline della Moda” del nostro Ateneo, che offre una formazione sempre aggiornata e il più possibile internazionale”. “Fashion & Talents – aggiunge Laura Gramigna, Direttore di Accademia del Lusso Roma – è un momento di condivisione che ormai valica i confini: anche per questa edizione possiamo vantare la presenza di importanti scuole internazionali, che tracciano sempre di più l’identità della nostra Accademia”.

(ITALPRESS).