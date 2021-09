ROMA (ITALPRESS) – “Dove è utile utilizzarlo, come nei posti di lavoro, se la scienza ritiene che sia utile, allora va utilizzato”, così il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e esponente della Lega Massimiliano Fedriga intervistato a Radio Anch’io su Radio 1 a proposito dell’estensione del Green Pass. “Una cosa è fare scelte politiche, altra cosa però è volersi ergere a medico quando non si è e questo è sbagliato. Sicuramente non sono in dissenso all’estensione del green pass ai lavoratori pubblici e privati”, prosegue Fedriga. “Salvini ha tenuto sempre una posizione di equilibrio. E’ un errore trasformare l’Italia in una lotta tra bande come alcuni aproposito di quanto detto dal nostro segretario stanno facendo. Io sono contrario all’obbligo vaccinale ma sono favorevole a campagne di informazione estese”, continua ancora. “Se c’è l’avallo scientifico io credo proprio che i ministri voteranno favorevolmente all’estensione della certificazione verde in Cdm”, conclude Fedriga.

(ITALPRESS).