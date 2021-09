VERONA (ITALPRESS) – L’Hellas Verona ha sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. “Il club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta”, si legge in una nota del club. L’allenatore abruzzese, reduce da 19 sconfitte di fila in Serie A e primo tecnico a perdere la panchina nel massimo campionato, paga dunque con l’esonero le tre sconfitte maturate dai gialloblù nelle prime tre giornate di campionato; decisivo il ko di misura di ieri sera nel posticipo sul terreno del Bologna. Di Francesco, 52 anni, ex allenatore di Sassuolo e Roma, era stato già esonerato proprio dai giallorossi e, lo scorso anno, dal Cagliari. La sua breve esperienza con la Sampdoria finì invece con la rescissione del contratto. Tre i candidati alla sua successione sulla panchina dei veneti: Igor Tudor, Claudio Ranieri e Beppe Iachini.

