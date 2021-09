ROMA (ITALPRESS) – Prevedere un ulteriore calmieramento del prezzo dei tamponi ed estendere la validità del loro esito da 48 a 72 ore. Questa la proposta formulata dal governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga al governo, al fine di ridurre le tensioni sociali e accompagnare i cittadini verso una scelta responsabile, quella di tutelare la loro stessa salute e quella della comunità, senza alimentare contrapposizioni frontali e scontri radicali. Fedriga ha chiesto anche che il governo si impegni a garantire che, anche in presenza di peggioramenti nelle singole regioni o di cambi di colore di specifici territori, le attività economiche possano continuare a operare regolarmente, pur con obbligo di green pass. tale misura risulterebbe funzionale a offrire certezze importanti alle imprese, anche nella prospettiva di incentivare investimenti e assunzioni. (ITALPRESS).

